На Тернопільщині за добу зареєстровано три летальні випадки внаслідок COVID-19.
Померли 76-річна жінка із села Новоставці Бучацького району, 80-річна мешканка Білої Чортківського району і 51-річна збаражчанка.
Всього, за даними ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, підтверджено 332 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (59 осіб)
Бережанський район (13 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Нараїв – 1
• с. Посухів – 1
• с. Літятин – 1
• с. Саранчуки – 2
Борщівський район (21 особа):
• м. Борщів – 10
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Стрілківці – 2
• с. Горошова – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Ланівці – 3
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Мушкатівка – 1
Бучацький район (21 особа):
• м. Бучач – 10
• с. Підзамочок – 2
• с. Заривинці – 2
• с. Стінка – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Доброполе – 1
• с. Переволока – 1
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (21 особа):
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 3
• с. Вікно – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Красне – 1
• с. Калагарівка – 1
• с. Оришківці – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Раштівці – 1
• с. Личківці – 1
• смт Гримайлів – 2
Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 10
• с. Бедриківці – 3
• с. Блищанка – 2
• с. Колодрібка – 1
Збаразький район (24 особи):
• м. Збараж – 16
• с. Доброводи – 1
• с. Киданці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Залісці – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Романове Село – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 2
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 4
Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 9
• с. Білокриниця – 2
• с. Шпиколоси – 1
• с. Зеблози – 2
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (13 осіб):
• м. Монастириська – 3
• сел. Коропець – 4
• с. Савелівка – 1
• с. Ковалівка – 2
• с. Рідколісся – 1
• с. Діброва – 1
• с. Доброводи – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• м. Скалат – 1
• с. Старий Скалат – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Полупанівка – 1
Підгаєцький район (8 осіб):
• м. Підгайці – 3
• с. Сільце – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (26 осіб):
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 2
• с. Гумниська – 2
• с. Лошнів – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Глещава – 1
• с. Залав’є – 1
• с. Струсів – 3
• с. Ласківці – 1
• с. Вишнівчик – 5
Тернопільський район (24особи):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Байківці – 1
• с. Почапинці – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Петриків – 2
• с. Велика Лука – 4
• с. Підгородне – 1
• с. Біла – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Острів – 2
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Буцнів – 1
Чортківський район (29 осіб):
• м. Чортків – 18
• с. Скородинці – 2
• с. Біла – 1
• с. Заболотівка – 1
• с. Сосулівка – 2
• с. Переходи – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Колиндяни – 3
Шумський район (26 осіб):
• м. Шумськ – 11
• с. Боложівка – 1
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Вовківці – 2
• с. Ходаки – 1
• с. Биківці – 4
• с. Васьківці – 1
• с. Малі Садки – 1
• с. Мирове – 1
• с. Тилявка – 1
• с. Кутянка – 1
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