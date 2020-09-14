У вересні з підтвердженим діагнозом COVID-19 на Тернопільщині померло тридцятеро людей. А загальна кількість смертельних випадків через коронавірус у регіоні перевищила сотню.

Не обійшлося без летальності і минулої доби. COVID-19 забрав життя 65-річної жінки зі села Конопківка Теребовлянського району та 71-річного чоловіка із Підволочиська.

“Від двох до п’яти летальних випадків ми реєструємо кожного дня. Кожна смерть — це чиєсь горе та біда, а не просто статистичні дані. Помирають переважно люди старшого віку, хоча є смертельні випадки і серед молодших людей. COVID-19 не обирає — бідний чи багатий, молодий чи старий. Серед летальних випадків — четверо медиків. По кожному із них проводиться епідемічне розслідування, щоб визначити, чи ця людина заразилася на роботі. Бережіть себе, особливо якщо ви у групі ризику, не наражайте і інших людей на небезпеку. Бо для когось зараження може стати фатальним”, – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

В області додалося понад три сотні людей з підозрою на COVID-19. Вони чекають черги на ПЛР-дослідження. На амбулаторному лікуванні перебуває понад сім тисяч людей, а в стаціонарі — понад півтисячі пацієнтів.

Софія Романська