За добу на Тернопільщині зареєстрували 49 хворих на COVID-19.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 14 серпня на Тернопільщині зафіксовано 3539 випадків COVID-19. 44 з них – летальні, 2336 людей одужало.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (21 особа)
Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів – 1
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани –2
• с. Вербів – 3
• с. Лапшин – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Шимківці – 2
• смт. Вишнівець – 3
• с. Федьківці – 1
Підволочиський район (3 особи):
• смт. Підволочиськ – 3
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (4 особи):
• с. Ігровиця – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт. Велика Березовиця – 1
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (1 особа):
• смт. Козова – 1
Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
Шумський район (1 особа):
• м. Шумськ – 1.
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