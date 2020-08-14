За добу на Тернопільщині зареєстрували 49 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 14 серпня на Тернопільщині зафіксовано 3539 випадків COVID-19. 44 з них – летальні, 2336 людей одужало.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (21 особа)

Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів – 1

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани –2

• с. Вербів – 3

• с. Лапшин – 1

Збаразький район (9 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Шимківці – 2

• смт. Вишнівець – 3

• с. Федьківці – 1

Підволочиський район (3 особи):

• смт. Підволочиськ – 3

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Кобиловолоки – 1

Тернопільський район (4 особи):

• с. Ігровиця – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• смт. Велика Березовиця – 1

Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

Козівський район (1 особа):

• смт. Козова – 1

Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

Шумський район (1 особа):

• м. Шумськ – 1.

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