76 нових випадків коронавірусу виявили учора на Тернопільщині. Це найбільша кількість інфікованих – від початку епідемії в регіоні. За словами лікарів, стрімко зріс рівень захворюваності через спалахи в організованих колективах.

Ще 32 хворих на COVID-19 виявили у Петриківському геріатричному пансіонаті. Це підопічні та працівники закладу. Відтак нині у цій установі підтверджено 64 випадки зараження коронавірусом, – повідомила епідеміологиня Світлана Маціпура. В обласному лабораторному центрі продовжують тестувати контактних осіб хворих.

«COVID-19 підтверджено у 46 підопічних та 18-ти працівників. Стан більшості хворих задовільний. Двох підопічних госпіталізовано до лікувального закладу. За минуло добу маємо двадцять нових випадків у Тернополі, 36 – у Тернопільському районі. Шестеро інфікованих додалося у Бережанському районі, п’ятеро – у Гусятинському. Четверо – у Кременецькому та по одній інфікованій особі виявлено у Підволочиському і Теребовлянському районах».

За словами лікарів, епідемічна ситуація на Тернопільщині залишається нестійкою. У регіоні відзначають стрімкий ріст захворюваності, який пов’язують насамперед зі спалахами в організованих колективах. Також у регіоні виявляють первинні випадки зараження.

Софія Романська

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