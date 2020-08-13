COVID-19 підтверджено у 64 вихованців Петриківського геріатричного пансіонату. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. А загалом у цьому закладі проживає 160 людей.

Спалах у пансіонаті виявили 10 серпня. Відтак установу ізолювали та облаштували біля закладу поліцейський пост.

«Петриківський пансіонат в області один. Протягом чотирнадцяти днів він перебуватиме на ізоляції. Тобто його працівники не покидатимуть закладу. Вони забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Хоче це не означає, що люди перебуватимуть постійно в кімнатах, по території вони можуть ходити, але межі закладу вони не залишають», – розповів директор департаменту соціального захисту населення області Боярський.

Від початку епідемії коронавірусу геріатричний пансіонат перебував на карантині. У закладі не приймали відвідувачів. Відтак епідеміологи припускають, що коронавірус міг проникнути через працівників геріатричної установи. Втім, остаточні результати будуть відомі після завершення розслідування.

Додамо, сьогодні у поліції підтвердили інформацію про смерть 65-річного чоловіка, який намагався покинути територію установи. Його тіло виявили на огорожі 11 серпня. Втім, чиновники намагалися приховати цю трагедію.

Софія Романська

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