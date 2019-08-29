Нову маршрутну мережу у Тернополі починають втілювати у життя.

Вже з першого вересня зі змінами курсуватимуть два тролейбуси: №1 та №5. А на автобусному маршруті №1А збільшать кількість одиниць транспорту. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 29 серпня.

На виконкомі прийняли два рішення, які мають відношення до нової маршрутною мережі. Одне із них – це, власне, її затвердження.

– Нова маршрутна мережа, яка була оприлюднена та обговорена, вже завершена, – каже Ігор Мединський начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Тому є потреба її затвердження, щоб далі проводити конкурсний відбір перевізників для роботи на цій маршрутній мережі. Маршрутна мережа вступить в силу після проведення конкурсу та затвердження протоколу конкурсного відбору на виконкомі, підписання договорів, затвердження розклад руху тощо.

Друге рішення стосувалося перших змін у діючій тролейбусній мережі.

– Минулого року ми провели повністю обстеження транспортної мережі Тернополя, – зазначає Сергій Надал, міський голова. – Отримали консультації компанії-дослідника, багато звернень від тернополян, відповідно до яких була сформована нова маршрутна і транспортна мережа Тернополя. Вона пройшла громадські обговорення, електронні консультації – 90% побажань жителів були враховані. Зараз транспортна мережа готова. Ми свідомо не приймали її в минулому році тому, що чекали початку створення єдиної комунальної транспортної компанії. Цей процес вже розпочався – закупили вже 12 автобусів, які є на мережі, вісім зайдуть додатково у вересні, до кінця серпня очікуємо що відбудеться тендер на придбання ще 100 автобусів, і розраховуємо, що до кінця року компанія розпочне повноцінно працювати. Тому є необхідність затвердження нової транспортної мережі.

Зараз частково зміниться рух тролейбусів №1 та №5, і тих, які курсують через вулицю Живова. Зміни на інших маршрутах будуть пізніше. Отож, з 1 вересня усі тролейбуси, які їдуть через вулицю Живова, заїжджатимуть на автовокзал; тролейбус №1 додатково заїжджатиме на ринок та на вулицю Довженка; тролейбус №5 з вулиці 15 Квітня, Протасевича одразу заїжджатиме на вулицю Лесі Українки. Маршрут автобуса №1А залишиться без змін. На цьому маршруті збільшується кількість автобусів до 8 одиниць у робочі дні та 4 одиниці – у вихідні та святкові дні. Автобус, як і раніше, у поминальні дні буде виконувати рейси до міського кладовища.

Ольга Трач

Детальна інформація щодо проходження тролейбусів №1 та 5, а також автобуса №1А (з назвою кожної зупинки):