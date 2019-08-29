Нову маршрутну мережу у Тернополі починають втілювати у життя.

Вже з першого вересня зі змінами курсуватимуть два тролейбуси: №1 та №5. А на автобусному маршруті №1А збільшать кількість одиниць транспорту. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 29 серпня.

На виконкомі прийняли два рішення, які мають відношення до нової маршрутною мережі. Одне із них – це, власне, її затвердження.

– Нова маршрутна мережа, яка була оприлюднена та обговорена, вже завершена, – каже Ігор Мединський начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Тому є потреба її затвердження, щоб далі проводити конкурсний відбір перевізників для роботи на цій маршрутній мережі. Маршрутна мережа вступить в силу після проведення конкурсу та затвердження протоколу конкурсного відбору на виконкомі, підписання договорів, затвердження розклад руху тощо.

Друге рішення стосувалося перших змін у діючій тролейбусній мережі.

– Минулого року ми провели повністю обстеження транспортної мережі Тернополя, – зазначає Сергій Надал, міський голова. – Отримали консультації компанії-дослідника, багато звернень від тернополян, відповідно до яких була сформована нова маршрутна і транспортна мережа Тернополя. Вона пройшла громадські обговорення, електронні консультації – 90% побажань жителів були враховані. Зараз транспортна мережа готова. Ми свідомо не приймали її в минулому році тому, що чекали початку створення єдиної комунальної транспортної компанії. Цей процес вже розпочався – закупили вже 12 автобусів, які є на мережі, вісім зайдуть додатково у вересні, до кінця серпня очікуємо що відбудеться тендер на придбання ще 100 автобусів, і розраховуємо, що до кінця року компанія розпочне повноцінно працювати. Тому є необхідність затвердження нової транспортної мережі.

Зараз частково зміниться рух тролейбусів №1 та №5, і тих, які курсують через вулицю Живова. Зміни на інших маршрутах будуть пізніше. Отож, з 1 вересня усі тролейбуси, які їдуть через вулицю Живова, заїжджатимуть на автовокзал; тролейбус №1 додатково заїжджатиме на ринок та на вулицю Довженка; тролейбус №5 з вулиці 15 Квітня, Протасевича одразу заїжджатиме на вулицю Лесі Українки. Маршрут автобуса №1А залишиться без змін. На цьому маршруті збільшується кількість автобусів до 8 одиниць у робочі дні та 4 одиниці – у вихідні та святкові дні. Автобус, як і раніше, у поминальні дні буде виконувати рейси до міського кладовища.

Ольга Трач

Детальна інформація щодо проходження тролейбусів №1 та 5, а також автобуса №1А (з назвою кожної зупинки): 

Тролейбус №1  «Вул. Винниченка –ринок -вул. Довженка» Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби,Танцорова, Живова, Острозького, Пирогова, Гоголя, Степана Бандери, Слівенська, Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Лесі Українки, Слівенська, Степана Бандери, Руська, Острозького, Шептицького, Живова, Танцорова, Гетьмана І. Мазепи, Кривоноса, Винниченка.
Тролейбус №5  «Вул. Винниченка – вул. Київська – вул. Лесі Українки»   Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руська, Князя Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Злуки, Генерала Тарнавського, Київська, 15 Квітня, Протасевича, Лесі Українки, Слівенська, Степана Бандери, Руська, Гетьмана І.Мазепи, Максима Кривоноса, Винниченка. З виконанням рейсів до авторемонтного заводу.
Автобусний маршрут №1А «Вул. Винниченка – вул. Слівенська» Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руська, С.Бандери, Слівенська, Л.Українки, Протасевича, С.Бандери, Руська, Мазепи, М.Кривоноса, Винниченка.