Вироком Городоцького районного суду Львівської області жителя Тернопільщини визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.201 (замах на контрабанду) КК України.

У вказаному кримінальному провадженні процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення в суді забезпечувалось прокуратурою Тернопільської області, повідомляють у прес-службі відомства.

За версією слідства, чоловік за попередньою домовленістю з іншою особою, планував переправити через державний кордон України з приховуванням від митного контролю старовинну книгу з релігійної тематики «Часослов», виданий у 1861 році в Успенській Лаврі у Почаєві. Однак, в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» його виявили працівники місцевої митниці та Управління СБУ в Тернопільській області, якими забезпечувався оперативний супровід у справі. Відповідно до експертних оцінок предмет контрабанди має історичну та культурну цінність.

Обвинувачений сприяв розслідуванню, надав викривальні покази щодо організатора злочину та уклав угоду зі слідством.

Визнавши доводи сторони обвинувачення обґрунтованими, суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі понад 100 тис. грн в дохід державного бюджету.

Доля предмета контрабанди – «Часослова» вирішуватиметься під час судового розгляду справи щодо організатора, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.