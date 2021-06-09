Про пошкодження спортивного тренажера повідомив тернополянин Олег Кіналь.

Своїм обуренням чоловік поділився у спільноті “Тернопільські плітки”, пише Терміново.

“У вихідні вночі у парку ім. Тараса Шевченка на острівку “Чайка” вкрали штангу. Спиляли, щоб здати на металобрухт за гроші. 2 роки тому було їх дві, тепер жодної. Ось так і живемо в “файнім місті Тернопіль”, – йдеться у повідомленні.

Інцидент прокоментували жителі міста. Люди заявляють, що поліції буде легко знайти крадіїв, адже у парку розміщенні камери відеоспостереження.

“Там є камери, поліція може відслідкувати,було б бажання”, – написала Inna Kamlay.

“Та ладно на металобрухт. Хтось собі потягнув щоб в квартирі тягати”, – висунув версію Роман Михайлишин.