43 призовники відправилися на службу до навчальних центрів Збройних сил України. Хлопці служитимуть на території Львівської і Чернігівської областей. Проводили юнаків до війська їхні рідні, друзі, представники обласної влади та священики.

Упродовж осіннього призову, який триватиме до кінця грудня, з Тернопільщини до армії відправлять майже півтисячі юнаків, – розповідає виконувач обов’язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Служити йдуть хлопці віком від 20 до 27 років, а загалом призов охоплює юнаків від 18-ти років.

«Упродовж жовтня-грудня, доки триватиме осінній призов, до лав Збройних Сил та інших військових формувань України з Тернопільської області планується відправити близько 500 мешканців віком від 20 до 27 років. Жоден із строковиків не служитиме на території проведення операції об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях. Призовники перебуватимуть у навчальних центрах, які розташовані за сотні кілометрів від місця конфлікту. Служитимуть хлопці з Тернопільщини у Збройних Силах України, в прикордонних військах, державній службі спецтранспорту і в Національній гвардії».

Нагадаємо, на обліку в обласному військовому комісаріаті перебуває близько тринадцяти тисячі юнаків. Втім, упродовж цього призову на службу відправлять близько п’ятсот осіб від 20 до 27 років.

Софія Романська

Фото Василя Лабая