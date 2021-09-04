На Тернопільщині зросла захворюваність на COVID-19 серед школярів. Епідеміологи пов’язують це із початком навчального року, а також поширенням штаму Дельта, який вражає молодше населення.

Протягом тижня на Тернопільщині додалося понад триста хворих на COVID-19. Загалом у регіоні простежуються негативні тенденції із захворюваністю, – каже епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Частіше хворіють соціально активні люди. “Ускладнення в епідемічній ситуації ми відстежуємо ще зі середини серпня. Бачимо, що кількість хворих збільшується. Протягом тижня є певні пікові дні — це середа та четвер. У п’ятницю та вихідними показники дещо знижуються. Бачимо, що навчальний рік тільки розпочався, а вже виявляємо більше хворих серед дітей. Термінові повідомлення щодо ознак хвороби ми почали отримувати з перших днів вересня. Тобто вже за кілька днів рівень захворюваності серед дітей зріс”.

Штам Дельта, який поширюється зараз на Тернопільщині, призводить до інфікування більшої кількості людей. Відтак ближче до середини осені епідеміологи прогнозують нову хвилю коронавірусу.