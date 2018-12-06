З нагоди Дня волонтера у Тернополі представили благодійні проекти

06/12/2018 Розмір тексту:

Одинадцять благодійних проектів представили учора у Тернопільському центрі дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Олександра Довженка. Два з цих проектів фінансуються з громадського бюджету, а більшість реалізовується завдяки ініціативі та зусиллям громадськості.

Організувала репрезентацію благодійних проектів у Тернополі координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Вона переконана: в обласному центрі є чимало благодійників, які безкорисливо роблять добрі справи.

«В нас відбулася презентація благодійних проектів, реалізацію яких вже підтримали тернополяни. Також є нові проекти, які мають чітко сформовану мету, мають команди для роботи, але ще потребують підтримки з боку тернополян. Тож жителі нашого міста можуть долучатися. Зміст більшості проектів стосується допомоги людям з інвалідністю або ж іншим потребуючим людям», – каже координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко.

Серед благодійних проектів – «Соціальне таксі». Завдяки його роботі, люди з інвалідністю можуть отримувати послуги транспортування. А через проект «Одежина» сотні потребуючих забезпечено різноманітним одягом і взуттям.

Загалом у Тернополі було представлено одинадцять діючих проектів, а їхніх координаторів нагороджено від імені міської влади.

Софія Романська