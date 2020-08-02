Прохолодна погода охопила Тернопільщину. Температурні показники знизилися до рівня осінніх. Втім, уже з понеділка літнє тепло повернеться.

Протягом доби на Тернопільщині ще зберігатиметься прохолодна погода. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, вдень — від 19 до 23 градусів вище нуля. Більш теплу у сонячну погоду передбачають у понеділок-вівторок.

«Кому сумно защипало в носі осінню, не піддавайтеся! Це Ілля щось трохи забіг наперед із дощами. Дощі покинуть територію західного регіону, а вищі градуси лозиною будуть проганяти малі й нахабні +16 +20-ть. Потепління та сонечко – у понеділок повсюди. Температура повітря завтра ще буде скромнувата, а вже 3-4 серпня поскаче знову вгору. Так що з літом ще наговоримося», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наступного тижня температура повітря залишатиметься в комфортних межах: 23 — 25 градусів вище нуля. Спеки синоптики поки не передбачають, але й холоднечі теж не буде.

Софія Романська