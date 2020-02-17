Цими вихідними в Одесі завершився VІІ Міжнародний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті заслуженого тренера України Костянтина Пульчо.

У турнірі брало участь близько восьмиста спортсменів. Наш земляк Вадим Бабінський здобув першість серед юних борців.

У міжнародному турнірі в Одесі змагалися спортсмени з більшості областей України, Білорусі, Молдови, Литви, Казахстану, Болгарії, Фінляндії. Тернополянин Вадим Бабінський виявився кращим у віковій категорії 2005 – 2006 років народження, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби Тернопільської області. Хлопець виборов перше місце у своїх суперників.

«Вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» м. Тернополя у віковій категорії 2005 – 2006 років народження у ваговій категорії 44 кг. Вадим Бабінський (ЗОШ №17) здобув перше місце. Вітаємо батьків спортсменів та тренерський склад».

Додамо, попереду у юнака змагання міжнародного рівня. Він представлятиме країну за кордоном.

Софія Романська