Чортків’янин Сашко Байрак став чемпіоном України зі змішаних бойових мистецтв.

Сашко Байрак із Чорткова вже кілька років займається змішаними єдиноборствами у спортивному клубі бойових мистецтв «Характерник-Чортків». І хоч хлопчик – ще зовсім дитина, але він вже встиг завоювати багато медалей та нагород. І ось надійшла чергова переможна звістка – Сашко став переможцем Чемпіонату України зі змішаних бойових мистецтв!

Чемпіонат України зі змішаних бойових мистецтв ММА серед дітей, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих відбувався протягом 6-7 травня у місті Чернівці. Юний боєць з Чорткова виявився найкращим у віковій групі 10-11 років та ваговій категорії до 34 кг.

“Вітаємо Сашка із черговим визнанням та бажаємо ніколи не зупинятись на досягнутому!”, – зазначають у Чортківській міській раді.