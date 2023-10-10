У соціальних мережах з’явилося відео, на якому кілька молодих людей у Збаражі біля магазину розпивають спиртні напої та гучно слухають музику.

Такі дії обурили місцевих мешканців і вони звернулися до поліції. На дану інформацію одразу відреагували працівники місцевого відділення.

Правоохоронці оперативно встановили особи невідомих, а також їхнє місцеперебування.

Як стало відомо – це жителі Збаража 19-21 років. Хлопців запросили до відділення поліції та склали на них адміністративні протоколи відповідно до кількох статей КУпАП: 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді), 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора вимозі поліцейського). Водій автівки відповідатиме у суді ще й згідно зі статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Поспілкувалися із юнаками й представники територіального центру комплектування та вручили їм повістки.