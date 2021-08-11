“Спортивне літо” організували для юних дзюдоїстів на Тернопільщині. Вони провели навчально-тренувальний збір у таборі “Лісова пісня” поблизу Борщева.

Юнаки зібралися для активного відпочинку і тренувань. Також вони змагалися у різноманітних естфетах.

“Мальовнича природа та чудова погода тільки сприяли відпочинку юних спортсменів. Незабутні літні пригоди, тренування, нові знайомства, вечірки, ватра, тепло та щирість господарів, старанність молодих педагогів! Все це було круто та радісно! А найголовніше — наші хлопці могли покращити фізичну форму та повернутися ще сильнішими», – ділиться враженнями тренер Віталій Гнатишин.

Родзинкою табірного відпочинку стало свято «Спортивне літо», під час якого юні дзюдоїсти разом із іншими дітьми, які у цей час перебували в таборі, змагалися у різноманітних естафетах. Зокрема, це «Мішечки», «Боулінг», «Біг змійкою», «Футбольна естафета», «Човниковий біг», «Вправа на скакалці», «Баскетбол», «Естафета з тенісними м’ячиками», «Швидкі і спритні», «Перенесення м’ячика на ракетці», «Кенгуру».