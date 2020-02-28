Тернополянка Христина Стефанишина перемогла на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики.

Дівчина успішно подолала випробування зі стрибків у висоту, здобула Кубок України і стала майстром спорту України.

Христина Стефанишина у 2019-му році була визнана кращою легкоатлеткою серед молоді області. Цьогоріч дівчина показала нові результати зі стрибків у висоту, – повідомляє Федерація з легкої атлетики Тернопільщини. Вона подолала планку у 183 см.

«У легкоатлетичному манежі в м. Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики в приміщенні. Наша стрибунка в висоту Стефанишина Христина успішно виступила, подолавши планку на висоті 183 см, стала переможцем та виконала норматив майстра спорту України. Тренують спортсменку Кармелюк Євген та Стефанишина Ольга. Наші вітання спортсменці та успіхів надалі».

Додамо, попереду у дівчини змагання міжнародного рівня. Тренери з Тернопільщини покладають на неї великі надії.

Софія Романська