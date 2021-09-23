Йшов і впав: у Тернополі просто посеред вулиці помер чоловік

У Тернополі близько години тому на очах у перехожих помер чоловік. У нього раптово зупинилося серце.

Трагедія трапилася просто посеред вулиці на масиві «Дружба», повідомляють Тернополяни.

«На вулиці Кривоноса з невідомих причин чоловіку стало погано. Спасти чоловіка не вдалось», — йдеться у дописі на сторінці «blacklist_te» в соцмережі «Інстаграм».

У поліції даний факт підтвердили. Як зясувалося, померлий — 66-річний житель обласного центру. На місце події виїжджали медики «швидкої», та вони лише констатували смерть тернополянина, яка настала ще до їх приїзду.

Попередній огляд тіла слідів насильницької смерті не виявив. Його направили для проведення судмедекспертизи.