Жарти на дорозі та порушення правил стали причиною травмування у Тернопільському районі чоловіка 1966 року народження.

Як повідомили у патрульній поліції, потерпілий їхав на капоті автомобіля ВАЗ 21080. У якийсь момент “жартівник” не втримався і впав на проїжджу частину дороги та отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної медичної допомоги з множинними переломами та травмами госпіталізувала в реанімаційне відділення.

24-річого водія автівки затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому слідчі інкримінують статтю 286-1 ч. 2 Кримінального кодексу.