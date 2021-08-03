Є навіть спальні місця: у мережі показали “євротуалет” у Бережанах. ФОТО

Користувачі мережі обговорюють стан громадського туалету, який розташований на автовокзалі у Бережанах.

Фото оприлюднив у ФБ Ігор Білоус.

“Автовокзал Бережани євро туалет. Вхід три гривні. Все автоматизоване даже спальні місця є”, – написав чоловік.

Користувачі мережі висловлюють здивування і обурення станом туалету, а дехто навіть радить зняти там фільм жахів.

На допис відреагували і у Бережанській міськраді. Там зазначили, що судяться з власником приміщення.

“Через численні порушення договору оренди приміщення громадського туалету по вул. Привокзальна (що біля “Автовокзалу”) міською радою направлено позов на орендаря до суду. Сам орендар/представники орендаря вже декілька судових засідань не з’являються на них…”, – ідеться у повідомленні міськради.