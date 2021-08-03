Користувачі мережі обговорюють стан громадського туалету, який розташований на автовокзалі у Бережанах.
Фото оприлюднив у ФБ Ігор Білоус.
“Автовокзал Бережани євро туалет. Вхід три гривні. Все автоматизоване даже спальні місця є”, – написав чоловік.
Користувачі мережі висловлюють здивування і обурення станом туалету, а дехто навіть радить зняти там фільм жахів.
На допис відреагували і у Бережанській міськраді. Там зазначили, що судяться з власником приміщення.
“Через численні порушення договору оренди приміщення громадського туалету по вул. Привокзальна (що біля “Автовокзалу”) міською радою направлено позов на орендаря до суду. Сам орендар/представники орендаря вже декілька судових засідань не з’являються на них…”, – ідеться у повідомленні міськради.
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