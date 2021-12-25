Любити і цінувати природу, краще пізнати навколишній світ, дізнатися як виростити клумбу або сад, ближче познайомитися зі світом тварин уже багато років поспіль допомагають учням у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

У цьому позашкільному закладі діти не тільки вивчають теорію, а й отримують практичні навички, займаючись у біологічному, зоологічному, аграрному та інших гуртках. І успішно втілюють їх у життя. Один із прикладів – підгодівля птахів і тварин взимку. Цього року вихованці та викладачі закладу вирішили поєднати приємне і корисне. Вони заготували різні природні продукти харчування і прикрасили ними одну із ялин, які ростуть на території Центру.

– Влітку та восени юні натуралісти заготовляли для птахів, які залишаються в нашому краї на зиму природні продукти харчування – насіння злакових культур, плоди горобини та калини, горіхи тощо, – розповіли у Центрі. – А в період новорічно-різдвяних свят юні охоронці природи разом з своїми наставниками – керівниками гуртків, прикрасили ялинку смаколиками з природних матеріалів.

Тепер, як зазначають у позашкільному закладі, ялинка-годівничка не лише тішить відвідувачів закладу своєю красою, але й є корисною для пернатих друзів.

Фото із сайту Центру





