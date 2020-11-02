На початку цього тижня погоду на Тернопільщині зумовлюватиме циклон. Відтак у нашому краї буде похмуро, прохолодно. Втім, майже по всій території регіону обійдеться без опадів.

Вночі та вранці Тернопільщину огортатимуть тумани. Щодо температурних показників, то вони частково знизяться і вдень коливатимуться від 7 до 9 градусів тепла. Місцями буде дещо тепліше.

“2 листопада циклон, який крутився над усією Україною і перший довів нам, що пізня осінь все ж прийшла, зміститься східніше. Переважно в Україні побуде без опадів. Температура повітря вночі та вдень не сильно розбігатимуться. Вночі +5 +9 градусів, на Заході 0 +5 градусів. Протягом дня в Україні очікується +8 +12 градусів. На тижні опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно – аж через тиждень”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Загалом тиждень на Тернопільщині буде похмурим і прохолодним. Втім, поки обійдеться без суттєвого похолодання і заморозків.