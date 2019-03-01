Яким буде на Тернопільщині початок весни

01/03/2019 Розмір тексту:

Перший день весни дивуватиме жителів Тернопільщини досить мінливою погодою. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від трьох до восьми градусів тепла, вночі можливі незначні заморозки, – розповідають метеорологи. Також по всій території регіону передбачають пориви вітру.

«Дебют весни буде вітряним, холодним та з невеликим мокрим снігом. Не дасть нам порадуватися повною мірою капосний циклон з північного сходу. Так цікаво складається, історичні та кліматичні події тривають століттями, а геолокація капостей для нас не міняється – з північного сходу. А поки що 1 березня на Західній Україні очікується +3 +8 градусів. Переважно на заході обійдеться без опадів. Західний вітер буде відганяти цю циклонічну капость, тому пориви можуть досягати сильних – кутайтеся щільніше», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Щодо вихідних, то прогнози в метеорологів менш оптимістичні. 2-3 березня в Україні похолодає, вночі місцями можливо до -4 -10 градусів. Проте вже вдень 3 березня почне теплішати.

Софія Романська