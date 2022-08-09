Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН Національної поліції викрили осіб, котрі через телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного зі зловмисників взяли під час розпакування «посилки» біля одного з відділень служби доставки.

Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Димиди, була отримана оперативна інформація про те, що двоє жителів Тернопільського району через телеграм-канал здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов «товар» один зі спільників поїхав, аби забрати його. Під час розпакування до молодика підійшли співробітники поліції. Зловмисник намагався втекти та викинув згорток на землю, який правоохоронці знайшли під час огляду місця події.

Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. Щодо замовників товару – 24-річного та 23-річного жителів Тернопільського району розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 (незаконне придбання психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою, без мети збуту).

«На даний час тривають оперативні заходи з метою встановлення інших осіб, котрі теж здійснювали замовлення через даний телеграм-канал а також тих, хто займався незаконним продажем заборонених речовин», – каже Михайло Димида.