Цими вихідними на Тернопільщині буде по-літньому тепло.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, тенденція до підвищення температурних показників зберігатиметься. Втім, ймовірність опадів у нашому краї залишається значною.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від 18 до 24 градусів тепла, дощі та грозі — такі погодні умови спостерігатимуться на Зелені свята в області. Додаватимуть прохолоди опади, які можливі чи не щодня у західному регіоні.

“Тепла справді в Україну прибуде, та й вже потроху прибуває, адже у суботу стовпчики термометрів піднімуться протягом дня до +24+29 градусів! Свіжіше буде на Заході України, очікується +18 +23 градуси. Температура повітря навіть вночі вже поступово підвищуватиметься, передбачається +12 +16 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Дощі та грози очікуються місцями у західних областях. 7-го червня, на Трійцю, грозові дощі пройдуть лише в західній частині, а переважно в Україні буде сухо. У неділю передбачається +21 +24 градуси. Літо обживається нарешті в Україні, будемо йому радіти, але не забувати про увагу та обережність”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, теплим буде і наступний тиждень. Погода відповідатиме календарній порі року.

Софія Романська