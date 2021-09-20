Якої погоди чекати цього тижня на Тернопільщині?

На Тернопільщину прийшов циклон з атмосферними фронтами. Він зумовлюватиме прохолодну дощову погоду майже до кінця тижня. Втім, далі бабине літо обіцяє повернутися.

Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з похолодання. Нічні температурні показники опускатимуться до 4 градусів тепла. Вдень температура повітря коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла. “У понеділок вже перший справжній холод заходить в Україну. Циклон поступово відступатиме, за ним втягуватиметься північними та північно-західними вітрами холодне повітря. 20-го вересня в більшості областей України вдень очікується усього +7 +13 градусів! Дощі будуть переважно незначні, а на Заході дощ припинятиметься.

Потепліє в Україні ближче до наступних вихідних!”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині залишатиметься мінливою. Протягом тижня спостерігатиметься тенденція до зниження температури повітря. Синоптики обіцяють, що тепло ще повернеться.