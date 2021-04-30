В Україні циркулює понад 30 штамів коронавірусу. Про це повідомила епідеміологиня МОЗ Наталія Виноград. Найбільш небезпечними називають індійський, британський та південноафриканський генотипи.

На Тернопільщині офіційно підтверджений британський штам COVID-19. За словами лікарів, він частіше призводить до важких форм хвороби серед молодих людей.

«Мутації будуть продовжуватися, і не виключена поява інших варіантів. Науковці кажуть, що їх вже більш більше 30. Чи будуть вони всі справляти дію, подібну до британського, бразильського чи південноафриканського, ми побачимо. Але поряд із ними циркулюють інші варіанти вірусу, які, на наше щастя, не є такими агресивними. Якщо людина перехворіла і має антитіла чи вона може заразитися мутованим штамом? Звичайно. Ми з вами заражаємося дуже часто. Протягом дня можемо заражатися декілька разів. Наскільки ми сприятливі до розвитку інфекційного процесу, залежить від імунітету», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора на Тернопільщині зареєстрували 311 нових випадків COVID-19. За словами лікарів, третій тиждень поспіль у регіоні знижується захворюваність. Однак після Великодня передбачають протилежні тенденції.