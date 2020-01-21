Цього року замість утримання ліжко-місць кошти підуть на обслуговування пацієнтів, – запевняють у МОЗ України. Відповідно до медичних гарантій, жителі краю зможуть отримувати ряд безоплатних послуг, серед яких – безкоштовні пологи.

Загалом держава стовідсотково фінансуватиме шість видів медичних послуг, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. НСЗУ спрямує медичним закладам 72 мільярди гривень.

«До переліку медичних послуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога, реабілітація, вагітність і пологи, а також медична допомога дітям до 16 років. Держава буде оплачувати ці послуги стовідсотково. Користуватися цими послугами зможуть всі громадяни країни. При цьому необхідною є укладення угодою із сімейним лікарем. У нашій області понад 80% жителів украли такі угоди. Наразі трансформація системи охорони здоров’я виходить на другий етап. З квітня 2020-го року медичні заклади отримуватимуть кошти з державного бюджету за контрактами НСЗУ».

Послуги спеціалізованої медичної допомоги можна буде отримати безоплатно лише за скеруванням сімейного лікаря. Без направлення допомогу надаватимуть пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога, а також при невідкладному стані.

Софія Романська