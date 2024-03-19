Стелажі представлені великим вибором. Вони виготовляються з різних матеріалів, але особливим попитом користуються металеві. Переваги – міцність, довговічність, зносостійкість, естетично привабливий вигляд, надійність тощо.

Можна замовити металеві стелажі для складу від виробника або зробити їх самостійно. Для цього необхідно підготувати матеріали та інструменти, дотримуючись рекомендацій та послідовності.

Як зробити стелаж металевий своїми руками?

Етапи:

проектування. Необхідно визначитися з розмірами та конструкцією стелажа, намалювати креслення, розрахувати необхідну кількість матеріалів;

підготовка матеріалів. Підібрати відповідний метал (профільна труба, куточок). Він має бути якісним та без дефектів. Наступний крок – розпил труб та куточків за кресленням;

складання каркаса. Використовують зварювання для з’єднання елементів;

кріплення полиць. Для цього використовують зварювання, болти або саморізи для надійного з’єднання елементів;

фарбування. Слід пофарбувати конструкцію фарбою для металу. Це захистить її від корозії та інших руйнівних факторів.

Матеріали:

профільна труба. Розмір залежить від габаритів та вантажопідйомності стелажа. Так, для легких підійде труба 20×20 мм, а важчим знадобиться труба 40×40 мм;

куточок. Використовується для посилення каркаса. Для легких підійде куточок 25×25 мм, а більш важких – куточок 40×40 мм;

кріплення: зварювання, болти, саморізи;

фарба. Це спеціальний склад для металевих поверхонь.

Поради

Необхідно використовувати міцні матеріали, щоб зроблений металевий стелаж своїми руками витримував велику вагу. Для максимальної зручності варто робити полиці з регулюванням за висотою. Зварювання – трудомісткий та складний процес, тому за відсутності навичок краще звернутися до професіонала.

Які бувають металеві складські стелажі?

Якщо немає можливості зробити стелаж металевий своїми руками, то можна замовити його в магазині. Виробник гарантує якість та відповідність вимогам пожежної безпеки. Для складів якісні поличні стелажі купити в КиївМетСервіс можна за вигідними розцінками.

До поширених типів відносять:

палетні (фронтальні). Використовуються для зберігання товарів на піддонах;

поличні. Застосовуються для зберігання штучних товарів, бувають стаціонарними або розбірними. На полицях зберігають коробки, інструменти, запчастини тощо;

мезонінні. Це багатоярусні конструкції, які використовуються для зберігання великого обсягу товарів, обладнані сходами, ліфтами, підйомниками;

консольні. Призначені для зберігання довгомірних вантажів (труб, балок, дощок), можуть бути односторонніми або двосторонніми;

мобільні. Це стелажі, які можуть переміщатися по рейках. Дають змогу максимально використовувати простір складського приміщення;

стелажі для коліс, шин, бочок тощо.

При виборі металевих складських стелажів необхідно враховувати тип товарів, вантажопідйомність, розміри складського приміщення, бюджет.