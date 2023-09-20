На заводі з виготовлення пінопласту в Тернополі знову сталася пожежа. ФОТО

Сьогодні вранці на підприємстві з виготовлення пінопласту в Тернополі знову виникла пожежа.

Як повідомили у ДСНС, повідомлення про займання до рятувальників надійшло о 4:26. На місце події було відправлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки, а також працівників оперативного командного центру. Виявилося, що горять залишки пінопласту та сировини для його виготовлення на площі 400 квадратних метрів.

У ДСНС зауважують, що подія сталася на тій же території, що й пожежа 10 вересня. Також рятувальники відзначають, що поруч із місцем займання знаходилися три кисневі балони, що може свідчити про проведення зварювальних робіт.

На щастя, завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на прилеглі споруди та території. О 5-й годині пожежу було ліквідовано. До гасіння залучали 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців. Зараз проводяться заходи з проливки місця пожежі.