Українська команда вперше візьме участь у міжнародному Ралі Монте-Карло.

На гонку українці зареєструвалися ще минулого року та через пандемію захід відмінили. Ралі відбудеться у січні-лютому 2022 року. Наша команда їхатиме на «Запорожцях», які у народі називають «Вухатий» та «Горбатий». У червні учасники команди «Україна Ралі Монте-Карло» подорожують містами нашої держави, випробовуючи авто та розповідаючи про міжнародну гонку. Двоє учасників збірної команди Роман Щипков та Павло Данченко завітали 24 червня до Тернополя та розповіли, яким чином «Запорожець» потрапив на змагання.

– Ралі Монте-Карло існує вже 111 років, – розповів Роман Щипков,командор команди «Україна в Раллі Монте-Карло». – Організатори допускають до участі тільки ті марки автомобілів, які брали участь у змаганнях до 1960-х років. Зрозуміло, що «Запорожець» там не брав участі. Але два роки тому ми написали листа організаторам про те, що був завод, який виробляв гарні автівки, які є символом українського автопрому. Їх це зацікавило, і вони запросили у нас більше технічної інформації. Ми відправили все що знайшли, на жаль, у заводу немає архіву. А через два тижні отримали відповідь, що їх зацікавили два автомобілі: «ЗАЗ-966» та «ЗАЗ- 965». Я буду їхати на «ЗАЗ-966». Це повністю оригінальний автомобіль 1970 року випуску з двигуном в 30 кінських сил. Для того, щоб експерти автомобільного клубу Монако нас допустили за технічними параметрами, треба було удосконалити сидіння. Тому тут встановлені спеціальні сидіння, які підтримують шейні хребці та спину, є також чотирьохточкові ремені безпеки. Також обов’язково мають бути додаткові фари, і відповідно, додатковий генератор. Все інше таке, як випустив завод-виробник. Наш офіційний стартовий номер – «402», який присвоєний автомобільним клубом Монако. Маємо також офіційний лист від клубу з дозволом на використання логотипу. Ще один автомобіль приєднається до нас у Львові, у нього номер «403». Він буде жовтого кольору з жіночим екіпажем. Всього до команди може увійти п’ять екіпажів.

«Запорожець» став першим автомобілем, який з’явився у родині Романа Щипкова. «Вухатого» зеленого кольору отримав дідусь автомобіліста за заслуги перед Батьківщиною, як учасник Другої світової війни. І перше враження маленького Ромчика – це подорож автомобілем на Кавказ – до Чорного моря. Каже, що напевне тоді і зародилася любов до цієї марки автомобілів. Дідусеву машину через певний період експлуатації повернули державі, як того вимагає законодавство. Декілька років тому Роман Щипков купив точно такого ж «Вухатого». Автомобіль відреставрували і пофарбували у зелено-синій колір, отримали новий техпаспорт, нові номера. А потім зареєстрували і до участі у престижних міжнародних гонках.

Команда «Україна Ралі Монте-Карло» стартуватиме з одного із міст держави 22 січня 2022 року. Поки що вони визначаються, який варіант із чотирьох вибрати: Київ, Львів, Тернопіль або ж Чернівці.

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