Нестабільна ситуація у світі, проблеми з захворюваннями і економікою, постійні природні катаклізми. Все це змушує нас закриватись у собі, не виходити із зони комфорту та залишатись у рідній країні. У результаті це призведе до того, що люди будуть менше комунікувати, менше досліджувати світ, а відповідно створювати більше міжкультурних бар’єрів та стереотипів.

Отже, якщо ви не маєте можливості відвідати іншу країну, то представник цієї країни може сам приїхати до вас.

“Host Family” – це програма найбільшої молодіжної організації AIESEC, завдяки якій ви можете прийняти у себе іноземного студента, який протягом 6 тижнів братиме участь у англомовних курсах “Language School”. Це чудова можливість почати дослідження іншої країни і при тому залишатись вдома. Але це ще не єдина перевага того, що ви отримаєте. Ось більш детальний перелік:

По-перше, знайомство з новою культурою у себе ж вдома. Давно хотіли побувати у Туреччині або ж відвідати Туніс, але не маєте можливості? Що ж, тоді ці країни самі прийдуть до вас.

По-друге, ви будете практикувати свою англійську мову 24/7, оскільки у вас просто не буде іншого методу комунікації з іноземним студентом.

По-третє, у вас буде можливість відкрити Україну для ще однієї людини, популяризувати нашу мову, культуру, традиції, руйнувати стереотипи про Україну та її народ, показати, якими насправді є українці і Україна.

Ну і звичайно, приймаюча сім’я матиме можливість взяти безкоштовну участь у англомовних курсах “Language School”.

Крім того, ви абсолютно точно вийдете зі своєї зони комфорту, отримаєте шалено крутий досвід та заведете друга з іншої країни, а, можливо, навіть континенту.

Люди, які вирішують взяти участь у програмі “Host Family” завжди охоче проводять час із волонтером, знайомлять його з нашою традиційною кухнею, показують визначні місця, розповідають про історію, навчають української мови та пісень. Проте це не означає, що вам потрібно весь вільний час проводити з іноземцем, забезпечувати його окремою кімнатою, готувати йому та щодня прибирати за ним. Усе, що потрібно – окреме спальне місце, доступ до ванни та до самого місця проживання.

Марія Цяпута приймала у себе волонтерку минулого літа, ось як пройшов її досвід: “Досвід хост фемелі для мене це був вихід із зони комфорту. Низький рівень англійської, страх почати розмову, невпевненість у словах… Але цей час перевернув все! Окрім покращеної розмовної англійської , я ще раз переконалась, що стереотипи – це стереотипи і хоч ми всі різні, ми дуже схожі. У мене хостилась дівчинка з Туреччини, ми багато говорили про каву, самореалізацію, освіту та вплив який ми робимо одна на одну. А ще, у нас день народження в один день! Це був неймовірний досвід, чекаю моменту коли полечу до Нурсени в гості!”

Учасники AIESEC, активно заохочують українські сім’ї приймати у себе волонтерів, розширювати власний та чужий світогляд, ставати більш відкритими та більш толерантними до світу. Змінити образ України – в наших руках! А програма “Host Family” забезпечить волонтерам незабутній досвід, розкриє нашу країну з найбільш неочікуваних сторін та покаже іноземцям справжню українську гостинність!