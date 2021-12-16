Зміни до бюджету Тернопільської громади прийняли на засіданні виконавчого комітету 15 грудня. Зробили це для того, щоб забезпечити повну виплату зарплати, погасити усі соціально-захищені статті та закінчити роботи по житловому фонду до кінця 2021 року.

– Ми перерозподіляємо бюджетні асигнування між головними розпорядниками коштів на суму 36 мільйонів 703 тисячі, – розповіла Вікторія Остапчук. – Кошти спрямовуються: на управління освіти і науки – 3 мільйони 37 тисяч. Із них на відкриття та функціонування садочку № 7 – 37 тисяч 200 гривень, який запрацює наступного тижня. Ще 3 мільйони гривень на оплату енергоносіїв дошкільним навчальним закладам. Управлінню транспорту спрямовується 3 мільйони 301,9 тисячі гривень на покілометрову оплату за надані транспортні послуги громадським пасажирським транспортом Тернополя. Міській раді направляємо 49 тисяч на екологічну експертизу земель Дальнього пляжу. Управлінню житлово-комунального господарства йде 27 мільйонів 215 тисяч. З них на капітальний ремонт житлового фонду – 14,5 мільйона, на міжквартальні проїзди – 300 тисяч, на КП «Міськтеплокомуненерго» – 12,3 мільйона на погашення боргу перед Світовим банком. На утримання парків направляємо 124 тисячі 200 грн. Управлінню фізкультури і спорту – 3 мільйони 100 тисяч на умовах співфінансування на будівництво Палацу спорту на Злуки.

Запропоновані зміни, за словами Вікторії Остапчук, передбачають збільшення фінансування зарплати на суму 6 мільйонів 100 тисяч гривень, на збільшення виплат за енергоносії – на 5 мільйонів 400 тисяч та для завершення робіт по житловому фонду – на 20 мільйонів.