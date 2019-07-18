Гривня міцніє. Вчора офіційний курс долара до національної валюти становив 25 гривень 80 копійок. А минулого тижня гривня встановила своєрідний рекорд – 25, 60 копійок за долар.

Відзначимо, що такий курс був два роки тому. Що спричинило падіння долара і, що з цього приводу думають тернополяни, з’ясовували кореспонденти Т1 Новини.

Масового ажіотажу довкола зниження долара немає. Тернополяни закуплятися іноземною валютою не поспішають. Однак очікують, що курс незабаром зросте.

Експерти ж кажуть, якщо НБУ не наростить масштаби купівлі валюти на ринку, у гривні є всі шанси продовжити зміцнення. Хоча зараз, ситуацію стабільною назвати не можуть.