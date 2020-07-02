З липня тернопільські абітурієнти можуть повернути кошти за пробне ЗНО.

Через пандемію коронавірусу тестування відбулося в онлайн-режимі. Відтак учасникам повернуть по 142 гривні за кожен оплачений предмет.

Повернення коштів за пробне ЗНО відбуватиметься через Приват-банк. Втім, абітурієнтам необхідно мати банківську карту, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Гроші можуть отримати лише самі абітурієнти, банківські карти родичів не діятимуть.

«Щоб повернути гроші за оплачене пробне ЗНО, потрібно прийти до відділення банку з паспортом і кодом. Абітурієнт повинен мати банківську карту, батькам гроші за пробне ЗНО не повертатимуть. Якщо такої карти в абітурієнта немає, то він може виробити ї у відділені банку безкоштовно. З липня абітурієнти вже можуть звертатися за поверненням коштів, виплата здійснюватиметься до грудня».

Для участі у пробному ЗНО на Тернопільщині зареєструвалося майже сім тисяч абітурієнтів. Міністерство освіти і науки України вирішило повернути кошти через те, що перед вступниками не було виконано усіх зобов’язань, пов’язаних з пробним іспитом.

Софія Романська