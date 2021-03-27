Ситуація із захворюваністю на коронавірус в освітніх закладах Тернопільської громади стабілізувалася.

Про це повідомила начальник управління освіти і науки міськради Ольга Похиляк під час засідання міського оперативного штабу.

– Рекомендації щодо перенесення весняних канікул дали суттєвий результат, – зауважила Ольга Похиляк. – Якщо порівнювати з 19 березня, то є зменшення захворюваності і серед учнів, і серед вчителів. Станом на 19 березня серед учнів на ГРВІ було 2350 хворих, станом на 26 березня – 1430, на ковід – 57, зараз – 54. Серед вчителів 86 осіб хворіло на ГРВІ, станом на 26 березня – 43, на ковід тиждень тому хворіло 113 і зараз – 107. Тому рекомендуємо з 29 березня для учнів 5-11 класів проводити дистанційне навчання, для початкових класів вчитися стаціонарно – у школі. У початковій школі тиждень тому було 5 класів закритих на ізоляцію у трьох школах: 9, 11, 22. Там діти або вчителі захворіли ще до канікул. Якщо батьки бояться відправляти дитину в школу, і мають можливість вдома опрацювати навчальний матеріал і вчителі можуть онлайн з ними працювати, то нічого страшного, якщо їхні діти не підуть до школи. Ми провели опитування серед батьків і 90% з них просять, щоб учні 1-4 класів вчилися як звично. У дошкільній освіті ситуація також стабільна. Маємо 8 груп закритих, двоє дітей дошкільного віку хворих. Тому пропонуємо, щоб дошкільні заклади продовжували роботу. Директори професійно-технічних училищ, які з минулого тижня перейшли на дистанційне навчання, пропонують продовжити навчання у такому ж режимі.

Усі пропозиції начальника управління освіти на засіданні оперативного штабу підтримали і прийняли відповідне рішення.