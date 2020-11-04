Портрет ідеального співробітника для кожної конкретної компанії може бути різний. В основному роботодавці розглядають таку кандидатуру в залежності від того набору якостей, які орієнтовані на реалізацію потреб компанії. Чим більше у працівника буде співпадінь із цими вимогами, тим якісніше буде робота колективу, а отже вищий дохід компанії і стійкіша репутація на ринку.

При підборі працівника на першому плані, зазвичай, є професіоналізм. Співробітник повинен повністю відповідати займаній посаді. Але є компетенції, які хочуть бачити більшість керівників у своєму підлеглому. Головні із них такі:

Працьовитість. Саме вона впливає на якість виконуваних функцій. Але на ринку праці зараз не дуже просто знайти працьовитих підлеглих, які точно бачать поставлені цілі, поважають свою і працю колег, розцінюють професійну діяльність як важливу частину життя і спосіб самовираження і хочуть досягти високих результатів.

Відповідальність. Безініціативне виконання своїх обов’язків ніяк не пов’язане із з якостями хорошого співробітника.

Уміння працювати у команді, лояльність. Навіть в самій маленькій компанії оптимальна організація робочого процесу залежить від уміння працювати злагоджено. Кожен бути незамінною ланкою команди, розуміти її призначення, активно і сумлінно працювати, усвідомлювати корпоративні цілі, бути доброзичливим до колег, не створювати конфлікти, а допомагати. Такі якості високо цінуються начальством.

Прагнення до професійного зростання. Високий рівень професіоналізму для плідної роботи в організації, без сумніву, – це добре. Але з кожним днем вимоги до професійності зростають і співробітник повинен бути готовий до особистісного зростання, тобто регулярного навчання незалежно від віку. Такий працівник завжди буде корисний компанії.

Якщо вам потрібен IT-спеціаліст, то, врахувавши ці компетенції, за порадою можна звернутися в IT-рекрутингове агентство «INDIGO Tech Recruiters» до HR-фахівців. Це українська компанія з підбору персоналу, яка оптимізує ключові процеси рекрутингу та підвищує ефективність фахівців за наймом. Система інноваційна, але має доволі позитивні відгуки щодо роботи HR-фахівців.

Детальніше про цю професію

Серед сучасних спеціальностей, які з’явилися недавно, професія фахівця HR (від англ. human resources – “людські ресурси”) – одна з найбільш популярних. HR-фахівець – це фахівець з управління людськими ресурсами. Головне його завдання – забезпечити бізнес найкращим персоналом, здатним підвищити конкурентоспроможність компанії, створити такі умови праці, щоб люди могли реалізувати свої таланти, досягаючи мети компанії. Основне покликання «ейчара» − мобілізація людських ресурсів навколо стратегічних цілей і формування продуктивної атмосфери в організації.

Для будь-якого бізнесу HR-спеціаліст – не просто фахівець вузької спеціалізації, він вибудовує стратегію управління персоналом. Це людина, яка завжди балансує між інтересами співробітників і бізнесу, і виконує такі важливі функції як:

аналіз рівня лояльності співробітників,

супровід процесу звільнення персоналу,

підбір нових робітників та їх адаптація,

планування розвитку талантів.

Для створення ергономічного і емоційно позитивного корпоративного середовища і корпоративної культури HR організовує і проводить навчальні заходи, займається розробкою систем мотивації та стимулювання персоналу, формуванням соціального пакету для працівників і веденням внутрішнього кадрового документообігу.