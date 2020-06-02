За даними звіту Рахункової палати у 2018-2019 роках на Тернопільщині неефективно використано майже 18 млн грн. Яких, на думку аудиторів, помилок допустилися чиновники та до чого це призвело – далі у статті.

Про цифри та збитки

У Тернопільській області була потреба відремонтувати 81 амбулаторію, ще планували збудувати 19 нових. Але на серпень 2019 року жодної амбулаторії так і не збудували, а ремонти виконували із порушеннями.

“Проєктні організації при розробці проєктів і складанні кошторисів на будівництво не завжди враховували протипожежні вимоги до закладів охорони здоров’я, технічні завдання на проєктування амбулаторій”, – йдеться у аналізі Рахункової палати. Результат – в 17 об’єктів будівництва не передбачене підключення до телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет.

Щодо порушень законодавства з питань містобудівної документації та публічних закупівель аудит порушень не знайшов. Але були встановлені випадки неналежного технічного нагляду за будівництвом амбулаторій.

Крім Тернопільської області аудит провели ще у семи областях- Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській та Рівненській.

У шести з восьми областей, де проведено аудит, встановлено факти оплати замовниками невиконаних будівельних робіт: “Порушення, що заподіяли збитків на суму 376,8 тис. грн, виявлено на шести об’єктах будівництва у Тернопільській області (с. Куряни – 89,5 тис. грн, с. Стриганці – 68,0 тис. грн, с. Борсуки – 65,9 тис. грн, с. Скорики – 64,9 тис. грн, с. Старе Місто – 45,7 тис. грн, с. Вишгородок – 42,8 тис. гривень)”.

Ще встановили, що в акти виконаних робіт включали вартість будматеріалів та обладнання, які при будівництві не використовувалися. За договорами ці будівельні матеріали передали на зберігання постачальникам або підрядникам, але належних документів, які б це підтвердили аудиторам не надали. Рахункова палата визначила, що ризики збитків через це в області на 6 396,7 тис. грн. Під час аудиту окремі розпорядники коштів здійснили заходи, щоб усунути допущені недоліки. Таким чином в області “врятовано” 376,8 тис. гривень.

Як повідомляють аудитори: “У Тернопільській області на час перевірки розпочато роботи з будівництва усіх запланованих 19 амбулаторій. У липні 2019 року жодна із них не була накрита дахом, а будівельні роботи у с. Почапинці Тернопільського району тільки розпочато. Причина – відтермінування строків початку будівельних робіт через невчасне виготовлення проектно-кошторисної документації та дозволів, повільні темпи виконання будівельних робіт, недостатній рівень співфінансування з місцевих бюджетів, зупинення органами Казначейства операцій з бюджетними коштами (з 03.07.2019 по 02.08.2019 у зв’язку з непідтвердженням протягом трьох місяців факту виконання робіт за надану попередню оплату), а також відволікання 3,4 млн грн субвенції на придбання підрядниками дороговартісного медичного устаткування (обладнання) для амбулаторій, які ще не збудовані. У цій області за рахунок кошторисної вартості будівництва оплачено придбання двох неповних комплектів телемедобладнання, яке за призначенням не використовується”.

Чому так сталося?

В результаті перевірок визначено неналежний рівень матеріально-технічного забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я, що негативно впливає на доступність сільського населення до якісного та ефективного медичного обслуговування. Підтвердженням цього стали численні факти порушень і недоліків, на всіх етапах управління коштами субвенцією, що унеможливило своєчасне, повне та економне використання їх за призначенням.

“Незважаючи на затверджені 6000,0 млн грн субвенції на 2017–2019 роки на 01.08.2019 місцеві бюджети одержали 5000,0 млн грн, використали лише 1939,0 млн грн (39 відс. одержаних коштів)”, – йдеться у висновках Рахункової палати.

На думку аудиторів, залишок невикористаних коштів субвенції на рахунках місцевих бюджетів свідчить про неефективне управління Мінрегіоном та ОДА коштами: “Головна причина цього – неналежна організація обласною державною адміністрацією виконання бюджетної програми. Водночас потребують додаткового врегулювання окремі питання для запобігання ризикам неефективного використання бюджетних коштів”.

Негативно на будівництво нових амбулаторій аудитори визначили той факт, що перелік проектів будівництва у 2018 і 2019 роках неодноразово переглядався, через включення до нього низки об’єктів за відсутності ПКД, а в окремих випадках – надання пропозицій з недостовірними відомостями про терміни виконання проєктів, обсяги їх співфінансування з місцевих бюджетів, наявність широкосмугового доступу до Інтернету.

Як заходи, для усунення знайдених недоліків, Рахункова палата запропонувала:

– здійснювати перерозподіл за погодженням з Мінрегіоном залишків коштів субвенції і спрямовувати їх на реконструкцію та капітальний ремонт діючих амбулаторій, забезпечити їх, за потреби, медичним і телемедичним обладнанням та устаткуванням;

– посилити контроль за законним та ефективним використанням підпорядкованими структурними підрозділами коштів субвенції;

– вносити за фактами неналежного виконання функцій з технічного нагляду, що призвели до збитків державі, пропозицій до Атестаційної архітектурно-будівельної комісії про позбавлення відповідних осіб кваліфікаційних сертифікатів.

Такі кроки забезпечують більш злагоджене використання коштів субвенції та створюють умови кращого функціонування медицини у сільській місцевості.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).