“Як до рідних”: у річницю війни жінка з Миколаєва приїхала на Тернопільщину, аби подякувати парафіянам церкви за прихисток. ВІДЕО

Світлана Волошина приїхала у село Кип’ячка з Миколаївщини. Жінка подолала 550 кілометрів, щоб особисто сказати “дякую” парафіяльній спільноті церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка в перший день війни прихистили її сім’ю.

Про це розповідають на сторінці благодійного фонду “Карітас Тернопіль“.

“Ми приїхали 24 лютого, ми не знали що, де як, ми були розгублені. Отець Андрій Козяр із парафією зустріли нас, перш за все заспокоїли нас, запевнили, що все буде добре. Нас тут огорнули такою любов’ю. Пів села все несли нам: продукти, одяг. Ми безмежно вдячні. Ми жили тут чотири місяці і повернулися додому на Миколаївщину”, – розповіла Світлана Волошина.

До річниці з дня початку війни Світлана Волошина залишила все, їхала близько десяти годин у Кип’ячку, щоб особисто подякувати парафіяльній спільноті Церкви Різдва Пресвятої Богородиці за їх соціальне служіння, бо саме ці люди стали для неї рідними.

Світлана Волошина каже: “Ми їхали, як в гості до рідних. Коли ми повертали сюди до Кип’ячки, наші серця огорнуло таке натхнення і водночас ностальгія, емоції переповнювали”.