Експозицію світлин «Я не боюсь старіти» представили в Українському домі. На фотографіях – жителі обласного центру поважного віку.

Автор світлин – тернопільський фотограф Мирон Стандерт. Він підготував півсотні фотографій тернополян, яким від 60-ти років. «На цих роботах хотілося відтворити красу, яка можлива у будь-якому віці, а також емоції і той стан, який переживає людини. Моделі дуже відповідально поставилися до цієї справи, і в результаті вийшла така експозиція. Тернополяни можуть приходити, оглядати її, впізнавати своїх рідних чи знайомих».

З нагоди відкриття виставки учасники соціального проекту «Файні внуки» виконали танець. Ансамбль «Золоті журавки» представив кілька музичних композицій.

Додамо, експозиція «Я не боюсь старіти» діятиме в Українському домі до кінця тижня.

Софія Романська