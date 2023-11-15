Взяти під варту і стягнути 805 тис. грн: САП вимагає більш суворого запобіжного заходу для Головка

САП наполягає на зміні запобіжного заходу голові Тернопільської облради Михайлові Головку.

Прокурор САП звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу голові Тернопільської обласної ради, який підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25 жовтня призвела до того, що строк дії процесуальних обов’язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання.

Зважаючи на це, прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн.

Нагадаємо, у червні голові Тернопільської обласної ради та двом колишнім заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.