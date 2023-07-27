Вже увосьме: в Україні хочуть продовжити воєнний стан і мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Як повідомляється, “за” проголосували 17 членів комітету.

Йдеться про продовження їх дії ще на 90 діб (до 15 листопада 2023 року).

Як зазначив нардеп, далі ці рішення має затвердити парламент (226+ голосів) і “це відбудеться дуже скоро”.

26 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні.

Це буде вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня.