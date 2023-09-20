Вижив на фронті, але життя обірвалося вдома: на Тернопільщині попрощалися із бійцем ЗСУ. ФОТО

Жителі Саранчуківської громади провели в останню земну дорогу військовослужбовця Збройних сил України, жителя села Шумляни Петра Михайловича Калинія.

Чоловік був учасником АТО, з 2015 по 2016 рік захищав українську землю. Від початку повномасштабної війни в лавах Збройних сил знову давав відсіч рашистським окупантам, захищаючи Україну.

Серце Захисника зупинилося 15 вересня, коли він перебував вдома, у рідних Шумлянах. Йому було 47 років. Про це повідомляють на сторінці Саранчуківської громади.

Вічна слава і пам’ять Захиснику України!