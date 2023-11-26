Вивчати правила дорожнього руху тепер можна самостійно, а в автошколі проходити тільки практичний курс водіння. У листопаді набула чинності постанова Кабміну відповідно до якої українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Після вивчення правил дорожнього руху необхідно звернутися до сервісного центру МВС, шоб отримати талон запису для складання теоретичного іспиту. Талон можна отримати через функціонал е-запис або через термінал сервісного центру МВС. Із собою необхідно мати наступні документи: паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання); медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії; ідентифікаційний номер; наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Отримавши талон, треба повідомити адміністратору сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу. Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 гривень. До тесту входить 20 питань. Для відповідей дається 20 хвилин. Допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Кількість спроб для складання теоретичного іспиту необмежена, але наступна буде можлива тільки через 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, необхідно звернутися до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.