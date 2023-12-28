Патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

Днями під час вечірнього патрулювання вулицями міста, інспектори виявили “дрифтера”. Водій розганяв свій автомобіль і виконував так званий “контрольований занос”.

Нагадуємо всім любителям екстремальної їзди, що дрифт — це техніка проходження поворотів і різновид екстремального автоспорту. Ним громадяни можуть займатися лише на спеціально відведених майданчиках.

Порушника правил дорожнього руху патрульні зупинили та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами).

Дрифтувати на автодорогах та в людних місцях — дуже небезпечно не тільки для керманича, а і для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю водія. Особливо взимку, коли дорожнє покриття — слизьке.