Під час конфлікту, що стався на газовій заправці у селі Великі Млинівці близько четвертої години 6 червня, зловмисник з предмета, схожого на пістолет, поранив двох жителів Кременця. Одному потерпілому двічі вистрелив в обличчя, іншому – у груди.

Повідомлення про пацієнтів з вогнепальними пораненням до поліцейських надійшло від медиків. Правоохоронці оперативно виїхали на місце інциденту, проте лиходієві вдалося втекти. Але його особу встановили – це 41-річний житель села Боложівка Шумського району.

З’ясувалося, лиходій разом з двома товаришами перебували на території відпочинкової зони біля газової заправки. Щось не поділили і, ймовірно, були у стані алкогольного сп’яніння, – почався конфлікт. Потерпілий, що відпочивав в іншій компанії, вирішив розборонити чоловіків. За це й поплатився. 41-річний зловмисник майже впритул двічі вистрелив в обличчя 29-річному кременчанину, відтак кинувся на його товаришів і поранив ще одного, 1995 року народження.

Наразі 41-річний зловмисник перебуває у розшуку. Йому заочно оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 ККУ. Також поліцейські отримали дозвіл на його затримання і доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. Оперативно-слідчі дії тривають.