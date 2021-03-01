На дорозі державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль виставили поліцейські пости.

Правоохоронці контролюють, аби водії не порушували знак “Рух заборонено”, який встановили на Теребовлянщині в смт. Дружба та у Дарахові на час ремонту мосту у Струсові.

Нагадаємо, що проїзд через Струсів та навколишні села тимчасово заборонений усім, крім місцевих, рейсових автобусів та спецавто. Однак, сотні автомобілів прямують через вулиці Спортивну та Зелену у Струсові, а також через ближні села Налужжя та Варваринці, ігноруючи знаки. Місцеві готові протестувати, адже їх дороги зникають на очах, пишуть Тернополяни.

“Виставлено пости як на Дружбі, так і з боку Дарахова. Пропускатимуть ЛИШЕ місцевих, а також АВТОБУСИ та спецавто. Зараз йде інтенсивний пошук ВИХОДУ З СИТУАЦІЇ. Ось така ситуація станом на 27 лютого. Про перебіг подій буду повідомляти”, – написав у Facebook депутат Микулинецької селищної ради Ігор Дзвінка.

Нагадаємо, що Струсівський міст не ремонтували протягом 50-ти років. Одна з балок штучної споруди над рікою дала тріщину та, аби запобігти обвалу, переправу перекрили на ремонт. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області разом з поліцією розробила схему об’їзду ділянки: через Теребовлю та Городище.