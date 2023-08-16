Висока зарплата, соцпакет і перспектива росту: стартує конкурс на роботу у патрульній поліції

З 17 серпня 2023 року оголошено конкурс серед цивільних осіб на заміщення вакантних посад молодшого та середнього складу поліції у Роту патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» ГУНП в Тернопільській області (для укомплектування міжрегіонального територіального органу Національної поліції – Департаменту поліції особливого призначення Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»).

Майбутнім співробітникам пропонують:

– заробітну плату від 18500 грн (крім того, передбачені спеціальні надбавки та додаткова винагорода під час дії воєнного стану);

– соціальний пакет: за умов успішного несення служби – отримання статусу учасника бойових дій, що в подальшому забезпечить 75% знижку за користуванням житлом та на комунальні послуги, безоплатний проїзд у громадському транспорті, позачергове отримання земельних ділянок;

– професійну підготовку за міжнародними стандартами;

– можливість підвищити освітній ступінь у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

– перспективу кар’єрного росту.

Основні службові обов’язки:

– забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів;

– запобігання правопорушенням та їх припинення;

– патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку;

– в забезпечення публічної безпеки та охорони публічного порядку під час зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів;

– виконання службових обов’язків в зоні проведення військових дій.

Контакти: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40Б

(0352) 27-15-40, (067) 65-34-593, (067) 65-37-728

Електронна пошта sova.ternopil@ukr.net

Прийом документів триватиме з 17 серпня до 26 серпня 2023 року.