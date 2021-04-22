В інтернет недавно потрапив відеозапис, на котрому двоє медиків намагаються транспортувати непритомну жінку із квартири, заштовхують її з великими труднощами до ліфту в ліфту який б’є дверми цю людину по ногах, а потім виносячи із кабіни ліфту, фактично кидають тернополянку об бетон.

Як інформує “Овід“, ця подія трапилася 11 квітня. Але розголосу набула 19 квітня – практично вже після смерті тернополянки.

Набула розголосу, бо зараз родичі намагаються притягнути до відповідальності медиків, які так недбало поставилися до пацієнтки. А ще люди кажуть, що будуть робити все, аби такого в Тернополі більше не повторилося.

Зоряна Зіньковська, саме так звали жінку, хворіла давно. За словами, її чоловіка в неї були проблеми з тромбами. Проте кілька днів їй було недобре. Тоді коли довелося викликати швидку до тернополянки, то вдома була лише вона і 14-річна донька.

Родичі Зоряни Зінковської обурені діями медиків. Розповідають, що пацієнтку з хати винесли вперед ногами, а потім кинули на бетонну підлогу. І додають, що бригада швидкої неналежно виконала свої обов’язки.

Чоловік Зоряни Василь Зіньковецький розповів журналістам, що його дружина в неділю почала раптово задихатися. Вдома була лише донька, вона і викликала швидку допомогу.

“Дочка подзвонила до мене десь година друга дня і каже, мамі дуже погано, що мені робити. Я одразу сказав — викликай бігом швидку, якщо їй тяжко дихати. Вона визвала швидку, а та приїхала десь за хвилин 15, але вони поставились не належним чином. Лікарі, які виносять людину з хати ногами вперед?! І кидають головою об бетон?! Дочка як мені це сказала…”, – пригадує Василь.

На виклик прибула ковідна бригада. Пацієнтці різко гіршало і медики взялися транспортувати жінку до автомобіля швидкої допомоги. Рідні розповідають, як з третього поверху зносили Зоряну.

“Дочка мені розказувала, що кинули маму при виході з квартири головою об бетон. І медсестра за ту голову ще шпорталась там… Вона до медиків каже, що ви робите? Майте совість! А медик каже, що треба швидко рятувати. Я все розумію, але знаю, що так не повинно було бути. Тому буду шукати справедливості”, – додає Василь Зінковсьий, чоловік загиблої пацієнтки.

Сусіди Зіньковських бачили і чули як транспортували жінку. Кажуть, що Зоряна лише лежала і стогнала.У ліфті та на сходах камери спостереження зафільмували, як проходив процес транспортування хворої. На першому поверсі на поміч медикам прибіг родич пацієнтки.

Керівництво Тернопільського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стверджує — медики діяли згідно з медичними протоколами і порушень жодних не було. Аби знести пацієнтку з третього поверху бригада лікарів викликала підмогу, але колег вирішили не чекати, бо стан жінки погіршувався.

“Вони діяли все по протоколах, вони мали кисень, під’єднали пацієнтку до кисню і як найшвидше хотіли її шпиталізувати до лікарні, аби врятувати життя. Бригада спочатку викликала до себе іншу бригаду, але стан жінки погіршувався і керівник підрозділу прийняв рішення негайно транспортувати жінку”,- говорить заступник генерального директора з оперативної роботи КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради Тетяна Сухарська.

На камерах спостереження видно, як друге авто швидкої під’їхало до будинку. Але хвора на той час уже занесли в карету швидкої. Попри важкий стан пацієнтку довезли до лікарні. Мешканці будинку коли побачили звернулися на гарячу лінію, аби у під’їзді згідно з протоколами служби провели дезінфекцію. Проте людям відповіли, що вихідний. То ж ліфт та сходову клітку розчином хлору обробляв голова ОСББ. На жаль через тиждень лікування Зоряна Зіньковська померла у лікарні.