Посадовця РДА викрито на отриманні частини неправомірної вигоди – 1500 доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва Тернопільської місцевої прокуратури, спільно  з  оперативними працівниками обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції, ДВБ Нацполіції та СБУ задокументовано отримання  керівником одного з відділів районної державної адміністрації неправомірної вигоди.

Встановлено, що посадовець однієї з РДА вимагав  від громадянина  4200 доларів США за вирішення питання, що належить до його компетенції, а саме –   затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки та декларації про початок виконання будівельних робіт

 Сьогодні,  2 грудня 2019 року, правоохоронці задокументували  факт передачі та отримання частини неправомірної вигоди у  сумі  1500 доларів США.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за ст. 368 КК України.  Вирішується питання про затримання особи   в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.