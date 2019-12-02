Посадовця РДА викрито на отриманні частини неправомірної вигоди – 1500 доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва Тернопільської місцевої прокуратури, спільно з оперативними працівниками обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції, ДВБ Нацполіції та СБУ задокументовано отримання керівником одного з відділів районної державної адміністрації неправомірної вигоди.

Встановлено, що посадовець однієї з РДА вимагав від громадянина 4200 доларів США за вирішення питання, що належить до його компетенції, а саме – затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки та декларації про початок виконання будівельних робіт

Сьогодні, 2 грудня 2019 року, правоохоронці задокументували факт передачі та отримання частини неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за ст. 368 КК України. Вирішується питання про затримання особи в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.